  • 09 TEMMUZ 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.621
    EURO 4.13
  • BIST 100084.37
    ALTIN 141.093
Buradasınız : » » Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği’nden şehitlik ziyareti

Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği’nden şehitlik ziyareti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in öncülüğünde kurulan Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği, Karşıyaka mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Toplumsal Diriliş Hareketi Derneğinden şehitlik ziyareti

15 Temmuz darbe girişiminin ardından oluşan milli bilinç, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek amacıyla; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in öncülüğünde kurulan Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği, Karşıyaka mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret etti.

İlnur Çevik, Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği yönetimi ile Şehit yakınları ve gazilerin katılım gösterdiği şehitlik ziyaretinde Kur’an-ı Kerim okundu, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

15 Temmuz şehitlerinin bir kez daha anıldığı ziyarette şehit aileleri ve gazilerle tek görüşüldü.

15 Temmuz gecesi yaşananların bir daha olmaması için çok dikkatli olmamız gerektiğinin altını çizen Çevik, “Şehitlerimizin, gazilerimizin o gece yarattığı destan, Türkiye’yi dünyada eşi olmayan bir ülke haline getiriyor. Biz demokrasisine sahip çıkan, devletine sahip çıkan, tankların üstüne yürüyüp kendini feda eden bir millet olduk. Bize demokrasinin manası bilmez derler ama maalesef bunu zor yoldan gösterdik.” dedi.

 

Etiketler: Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği, şehitlik, ilnur çevik
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER