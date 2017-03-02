Toplu taşıma araçlarına sivil polis denetimi sürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyle Türkiye genelinde hayata geçirilen toplu taşıma araçlarında sivil denetim uygulaması Mersin'de gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliği Komiseri Deniz Ünsal, Mersin Polisevi önündeki uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, denetim kapsamında sivil bir polisin yolcu gibi hareket ederek toplu taşıma aracına bineceğini söyledi.

Şoförlerin trafikteki kural ihlallerini sivil polislerin gözlemleyeceğini ifade eden Ünsal, kural ihlali yapan şoförlere ceza uygulanacağını ifade etti.

Amaçlarının ceza yazmak olmadığını aktaran Ünsal, şöyle devam etti:

"Amacımız toplu taşıma sektöründe şehir içerisinde şoförlerin kurallara uymasını sağlamak. Kural ihlali yapmayan şoförlerimize de bir gömlek hediye edeceğiz. Toplu taşıma araçları vatandaşlarımız tarafından sık kullanılıyor. Bu noktada hassas olmamızın sebebi de herhangi bir kazada çok fazla sayıda yolcu taşındığı için yaralı sayılarının fazla olması. Biz de bu konuda ekip olarak denetimlerimizi artırıyoruz. Vatandaşlarımızın gideceği yere kaza geçirmeden gitmesini amaçlıyoruz."

Açıklamanın ardından verilen talimatla başlayan uygulamada farklı noktalarda bulunan duraklardan toplu taşıma araçlarına yolcu olarak binen 5 sivil polis memuru güzergahta sürücülerin yaptığı ihlalleri GMK Bulvarı Akkent Mahallesi'ne kadar takip etti. Uygulama noktasına gelindiğinde kendini tanıtan polis memuru hem yolculara hem de şoföre çalışma hakkında bilgi verdi.

Trafikte cep telefonuyla konuşan, aracın orta kapısını açık olarak süren ve durak harici yolcu alan şoförlere cezai işlem uygulandı.

Kurallara uyan bir şoföre gömlek hediye edildi.

Kentte 15 Şubat'ta başlanan uygulama kapsamında bugüne kadar 25 toplu taşıma aracının sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Yolculardan Birsen Altun, uygulamanın yolcular için güzel, can güvenliği açısından da iyi bir çalışma olduğunu, her zaman devam etmesi gerektiğini söyledi.

Yolcu Nazife Şahin de uygulamadan memnun kaldığını ifade ederek, "Toplu taşıma araçlarında bazen sorun yaşıyoruz. Sanki ralliye katılmış gibi sürdükleri oluyor. Bir müşteri gördüklerinde hız yapıyorlar. Çok memnun kaldım bu uygulamadan. Devam etmesini diliyorum." dedi.

Trafik kurallarına uyduğu için ödüllendirilen şoför İzzet Tan da uygulamanın trafik için önemli olduğunu vurguladı.

Yolcuların güvenliğinin kendilerinin birincil görevi olduğunu dile getiren Tan, "Her zaman emniyet kemeri takarım. Yanımdaki yolcuyu da ikaz ederim sürekli. Trafik yani bu insan taşıyoruz. Bizim için güvenlik önemli." diye konuştu. AA