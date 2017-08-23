Topbaş'tan 'kalp krizi geçirdi' iddialarına yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kalp krizi geçirdiği ve rahatsız olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "Demek hastaneye kaldırılmışım öyle mi? Ne kadar ömür biçiyorlar bana? Baktılar ki başkana başka türlü bir şey olmuyor, böyle bir takım söylentilerle 'ne yapsak?' diyorlar" dedi.

Gazetecilerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç AŞ'ye ait Alibeyköy'deki Bahçe Market'inde incelemelerde bulunan Topbaş, bir gazetecinin kalp krizi geçirdiği iddiasıyla ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"Tamamen doğal besleniyorum. Elhamdülillah bir rahatsızlığım yok. Detaylarını söylemeyeceğim ama yapılan testlerde oldukça iyi bir bünyeye sahip olduğum söyleniyor. Çünkü bizim bebekliğimizde henüz mamalar çıkmamıştı, margarin yoktu. Biz her şeyi turfanda, mevsiminde yedik. Dokunulmuş, genleriyle oynanmış sebze ve meyvelerle yetişmedik." dedi

2004'te göreve geldiğinde de "Başkan kanser oldu, 6 aylık ömrü var" söylentileri olduğunu ifade eden Kadir Topbaş, şöyle konuştu:

"Oğlum annesine soruyor; 'Bir şeyi mi var, bana söylemiyor?' diye. Kulak misafiri oldum, dedim ki 'Oğlum 6 ay beklersin ve yaşarsak onlar yalancı ama eğer 6 aya gidersek doğru söylüyorlar.' Şimdi de demek ki yine öyle söylüyorlar. Tabii o diyenlere söylemek istemiyorum ama elhamdülillah hiçbir problemim yok. Vücudumda hiçbir rahatsızlığım yok, gayet iyiyim ve sağlıklıyım."

Sağlıklı yaşamak için sağlıklı besinlere erişmek gerektiğini, şimdi doğal yetişen domates zamanı olduğunu ve herkesin bol bol domates suyu içmesini, badem yemesini öneren Topbaş, "İnternetten özellikle İbrahim Saraçoğlu hocamızın tavsiyelerini çok dinliyorum, takip ediyorum. Kendisi büyük bir bilim adamı ve tavsiyeleri çok doğru. Size de takip etmenizi tavsiye ederim." ifadelerini kullandı. AA