  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.621
    EURO 4.13
  • BIST 100084.37
    ALTIN 141.093
Buradasınız : » » Top mermisini kesmeye çalışırken ölen kişinin evinden çıkanlar şaşırttı

Top mermisini kesmeye çalışırken ölen kişinin evinden çıkanlar şaşırttı

Çanakkale'de bulduğu top mermisini kesmeye çalıştığı sırada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kişinin evinde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde malzemeler bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Top mermisini kesmeye çalışırken ölen kişinin evinden çıkanlar şaşırttı

Çanakkale'de bulduğu top mermisini kesmeye çalıştığı sırada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kişinin evinde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde malzemeler ele geçirildi.

Dün sabah merkeze bağlı Erenköy'de bulunan İbrahim Çavuş Caddesi'ndeki evinde spiral taşlama makinesiyle kesmeye çalıştığı tarihi top mermisinin infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kazım Perçin'in evinde jandarma ekiplerince inceleme yapıldı.

Perçin'in evinde Çanakkale Savaşları'ndan kalan dürbün ve dürbün kapları, havan mermisi çekirdekleri, yatağan kılıcı, çift horozlu ve çift namlulu tüfek, kırma tüfek, pusula ve pusula kutusu, top mermisi kovanı ve top mermisi çekirdekleri, 54 sikke, 17 metal obje, bir haç, gümüş, bakır ve bronz paralar, kurşun sapan taşları ile geç dönem Roma ve Osmanlı dönemine ait 112 parça tarihi eser bulundu.

El konulan tarihi eserler, Çanakkale Askeri Müze Komutanlığı ile Arkeoloji Müzesine teslim edildi.

Etiketler: çanakkale, çanakkale top mermisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER