  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Tonlarca pamuk balyası küle döndü

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depodaki tonlarca pamuk balyası zarar gördü.

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Tonlarca pamuk balyası küle döndü

Gaziantep'te çırçır pres fabrikasının deposunda çıkan yangında, tonlarca pamuk balyası kullanılamaz hale geldi.

Beylerbeyi Mahallesi'ndeki fabrikada, pamuk balyalarının bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü yangında, depodaki tonlarca pamuk balyası zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni ve hasarın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Etiketler: Gaziantep, çırçır fabrikası, yangın
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