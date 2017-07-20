Tonlarca pamuk balyası küle döndü

Gaziantep'te çırçır pres fabrikasının deposunda çıkan yangında, tonlarca pamuk balyası kullanılamaz hale geldi.

Beylerbeyi Mahallesi'ndeki fabrikada, pamuk balyalarının bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü yangında, depodaki tonlarca pamuk balyası zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni ve hasarın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.