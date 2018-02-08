Ordu Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Bomba İmha Amirliği bünyesinde görev yapan Tommy, şimdiye kadar birçok operasyon ve görevde patlayıcı maddelerin ele geçirilmesini sağladı.

Çevre illerin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde de etkin rol alan Tommy, güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi durumunda.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde birçok operasyonda görev alan Tommy, yaklaşık 20 kilogram patlayıcının yerini tespit etti.

En son Batman Bağlar Mahallesi'ndeki bir operasyona katılan Tommy, 2 kilogram patlayıcıyı 30 saniye gibi kısa sürede bulmayı başardı.

"Tommy" polislerin en büyük yardımcısı

Tommy'in eğitmeni polis memuru Telat Sarı, Alman kurdunun 6 yaşında olduğunu söyledi.

Ordu'da görevli Tommy'nin çevre illerde görev aldığını belirten Sarı, bu tür köpeklerin polislerin en büyük yardımcısı olduğunu vurguladı.

Sarı, polis köpeği Tommy'in Karadeniz Bölgesi'ne gelen devlet erkanının programlarında da görev aldığını ifade ederek, "Bize talep gelmesi durumunda Türkiye'nin her tarafına gidiyoruz. Çok şükür şimdiye kadar köpeğimiz birçok görev ve operasyonu başarıyla tamamladı." dedi.

Tommy'in özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde en büyük yardımcıları olduğuna dikkati çeken Sarı, "Genelde bizim işlerimiz terör içerikli olduğu için örgütlerin çalışma alanı ile alakalı patlayıcı madde, mühimmat ve benzeri konular gündeme geldiği zaman biz talep ediliyoruz. Biz de gittiğimiz yerin durumu ve çalışma şartlarına göre köpeğimizin kullanılması gerekirse kullanırız." diye konuştu.

Sarı, bu tür köpeklerin hassas burunları sayesinde müthiş avantaj sağlandığını kaydederek, "Bir uzman olarak yapacağımız işi köpek 30 saniye gibi kısa süre içerisinde yapmaktadır. Özellikle doğuda çok sayıda malzeme elde edildi. Bu malzemelerin ele geçirilmesinde Tommy'in de rolü oldukça yüksektir." dedi.

Tommy'ye günlük spor yaptırıldığını anlatan Sarı, köpeğin maması ve diğer tüm ihtiyaçlarının emniyet teşkilatı tarafından sağlandığını söyledi.

"Bu köpekler bizim için aile bireyi gibi"

Eğitmen Telat Sarı, bu tür köpeklerle uzun yıllar çalıştıkları için aralarında vazgeçilmez bir dostluk olduğunu belirterek, "Kimi zaman insan ilişkileri çıkar ve menfaate dayalıdır ama bizim hayvanlarla olan ilişkilerimiz böyle değildir. Hayvanlar bizleri karşılıksız sevmektedir." dedi.

Yıllık izne çıktıklarında arkadaşlarından ziyade köpekleri özlediğini dile getiren Sarı, "Hayvanların bu konuda yeri başkadır. Zaten onların yaradılışından dolayı sadık olma özelliği var. Onun için bu köpekler bizim için aile bireyi gibi." diye konuştu.

Sarı, 8-9 yaşında emekli olan köpekleri kimi zaman sahiplendiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA