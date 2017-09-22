TOKİ'nin Kayaşehir konutlarına 39 bin 179 başvuru

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir'de satışa sunulan bin 892 konut için 39 bin 179 başvuru yapıldığını bildirdi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların Kayaşehir'de inşa edilen konutlara yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Bu konutlara yönelik başvuruların tamamlandığını bildiren Turan, "İstanbul Kayaşehir'de orta gelir katmanı için satışa sunduğumuz bin 892 sosyal konutumuza 39 bin 179 başvuru geldi. 4 Ekim'de noter huzurundaki kura çekimiyle, konut sahibi olacak vatandaşlarımız belirlenecek. Vatandaşlarımızın bu talebi konut sektörünün daha da büyüyeceğinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Konut sektörünün teknik ve nitelik olarak hızla büyüdüğüne işaret eden Turan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl 1 milyon 341 bin konut satışı yapılmış ve bir rekor kırılmıştı. Bu yılın 7 ayında satılan konut sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre daha yüksek rakamdadır. Büyük bir kalkınma hamlesi içinde olan ülkemizde konut sektöründe yaşanan bu talep, ekonomik büyümenin ve vatandaşlarımızın ekonomiye güveninin göstergesidir."

Konutlara 432 şehit yakınının başvurduğunu bildiren Turan, bin 377 engelli vatandaşın da konut sahibi olmak için müracaatını tamamladığını belirtti.

Konutlar minimum maliyetle bütçelendirildi

Konutların 1 1'den 3 1'e farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyetle bütçelendirildiğini vurgulayan Turan, 1 1 dairelere 2 bin 942, 2 1 dairelere 24 bin 288 ve 3 1 dairelere 11 bin 949 başvuru yapıldığını ifade etti.

Vatandaşların en temel gereksinimi barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurup onlarca konut projesini hayata geçirdiklerine dikkati çeken Turan, "Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TOKİ'nin 803 bin konut rakamına ulaştığına dikkati çeken Turan, 2023'e kadar 1 milyon 200 bin konut üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bu yıl 46 bin konut ihale edildi

Geçen yıl 65 bin konutun ihalesini yaptıklarını, bu sene de aynı hedefi yakalayacaklarını belirten Turan, yıl içinde 46 bin konutu ihale ettiklerini kaydetti.

Pek çok şehir gibi İstanbul'u da depreme hazırlamak durumunda olduklarını vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Bu nedenle kentsel dönüşüm çalışmalarında TOKİ bundan sonra daha aktif rol üstleniyor. 2017'de çok daha aktif çalışıyoruz. Kentsel dönüşümde kar hedefi gütmüyoruz. İstanbul'daki en önemli toplu konut ve bu kapsamdaki kentsel dönüşüm uygulama alanımız Kayabaşı bölgemizdir. İstanbul halkına ve bölgede yaşayan vatandaşlara, modern şehircilik ilkeleri doğrultusunda altyapı ve sosyal donatı alanlarıyla çağdaş yerleşim alanı oluşturulmaktadır."

İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında 65 bin konut üretmeyi hedeflediklerine işaret eden Turan, 23 bin konutun üretimi ile 15 bin 596 konutun projelendirilmesinin tamamlandığını belirtti.

Mahalle kültürü canlanıyor

Toplumda dayanışma kültürünü yaşatma arzusu bulunduğuna dikkati çeken Turan, mahalle konseptinde projeler geliştirdiklerini bildirdi. Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin aradığı, bu topraklara ait olan, farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği, semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, 'mahalle kültürü' kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanlarıdır. Bu arayışa yanıt veren 'mahalle kültürü' kavramını, konut kurgusu içine taşıdık. İstanbul Kayaşehir'de yürütmekte olduğumuz proje, 'mahalle konsepti' ile geliştirilmiş semt kültürünü barındıran önemli bir çalışmadır. Bu projede, içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkanların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçları düşündük."