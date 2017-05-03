TOKİ restorasyon kredisine 75 başvuru yapıldı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için kullandırılan restorasyon kredisine bu yıl 75 proje başvurusunda bulunuldu.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdarenin unutulmaya yüz tutmuş, yıkılma ve yok olma tehlikesi içindeki tarihsel değerleri, sağladığı restorasyon kredileriyle gelecek nesillere kazandırdığını söyledi.

Restorasyon kredisi başvurularının 3-28 Nisan tarihlerinde yapıldığını anımsatan Ergün, 2005'te 16 eserle başlayan kredilerin 2016'da 726'ya ulaştığını belirtti.

Tarihi yapılar için verilen kredinin üst limitinin bu yıl 160 bin liraya çıkarıldığını aktaran Turan, "28 Nisan'da sona eren restorasyon kredisine 75 proje başvuru yaptı. Restorasyon kredisi kapsamında bugün itibarıyla 726 proje için kredi açtık, projeler için yaklaşık 72 milyon 171 bin lira destek verdik. 513 'Taşınmaz Kültür Varlığı'nın restorasyonu tamamlanarak, İdaremizce geçici kabulü gerçekleştirildi." dedi.

Projenin yüzde 70'ine destek

TOKİ Başkanı Turan, her bir proje için keşif özetinin yüzde 70'ine kadar kredi kullandırdıklarını, restorasyon kredisi için yapılacak müracaatlarda, özel mülkiyetteki yapıların Kültür ve Tabiat Varlıkları kurullarınca alınmış tescil kararının ve onaylı rölöve ile restorasyon projelerinin bulunması gerektiğini aktardı.

Turan, "TOKİ olarak özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan, korunması gerekli tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için gerekli şartların sağlanması halinde kredi sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kent dokusunun iyileştirilmesine öncelik verdiklerine işaret eden Turan, şöyle devam etti:

"Kredilerde özellikle tarihi kent dokularının iyileştirilmesine yönelik olan ve yerel yönetimlerin öncülüğündeki tüm müracaatlara kredi verilecek. Bakım, onarım ve restorasyon işlemleri yapılacak taşınmaz kültür varlığının, mimari ve kültürel değeri, fiziki durumu, bulunduğu çevrenin özellikleri, kullanım amacı göz önünde bulundurulacak. Taşınmaz kültür varlığının bakımı, onarımı ve restorasyonu için yapılacak işlemlerin, yapının kültür varlığı niteliğinin devamını sağlaması, gerekirse sağlıklaştırılması ve işlev kazandırılması amacına yönelik olması zorunluluğu bulunuyor."

TOKİ'ye bu yıl için İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Bartın, Muğla, Giresun, Edirne illeri ve Safranbolu, Bergama, Taraklı, Hopa, Ayvalık, Milas, Fethiye, Tire, Talas, Ula, Mudanya, Bodrum, Gemlik, Sivrihisar, Beypazarı, Mudurnu ile araklı ilçelerinden proje başvurusu yapıldı.