TOKİ açık artırma ile konut ve iş yeri satacak

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Turyap aracılığıyla 16 ilde 142 iş yeri ve 9 ilde 17 konutu açık artırma yöntemiyle satışa sundu.

Turyap'tan yapılan açıklamaya göre, 159 gayrimenkulün toplam muhammen bedeli 41 milyon 500 bin lira oldu. Konutların fiyatı 79 bin lira, iş yerlerinin fiyatı ise 35 bin liradan başlıyor.

Adıyaman, Aksaray, Bolu, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kocaeli, Rize, Sakarya, Sivas, Yozgat ve Zonguldak’ta 142 iş yeri satılacak. Söz konusu gayrimenkullere yüzde 25 peşin ve 120 ay vade seçeneğiyle sahip olunabilecek.

Adana, Afyon, Çorum, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Sivas ve Trabzon’da alıcıya sunulan konutlar ise yüzde 12'den başlayan peşinatlar ve 180 aya varan vadelerle alınabilecek.

Rize ve Karaman'da satılık AVM

TOKİ tarafından konut yaşam alanları içinde konumlanan iki alışveriş merkezi, yüzde 25 peşin ve 120 ay taksitle satışa çıkan gayrimenkuller arasında öne çıkıyor.

Rize Merkez Hamamderesi'nde 759 konutun bulunduğu kentsel dönüşüm alanında 23 bölümden oluşan ve 4 bin 800 metrekare kapalı alanı bulunan AVM, 14 milyon 815 bin lira muhammen bedelle satışa çıktı.

Karaman Doğukışla Vadisi 1. Etap’ta 416 konutun bulunduğu kentsel dönüşüm alanında 33 bağımsız bölümlü ve 4 bin 688 metrekare kapalı alana sahip AVM ise toplamda 8 milyon 366 bin lira muhammen bedelle satışa sunuldu.

Rize'de bulunan AVM'ye toplu teklif alınacak. Karaman'da bulunan AVM için ise 33 bağımsız bölüme ayrı ayrı veya toplu teklif verilebilecek.

Açık artırma, 15 Ağustos'ta saat 14.00'te, TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezi ile İstanbul Şişli Radisson Blue Hotel'de gerçekleştirilecek.