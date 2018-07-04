TOKİ 26 ilde 108 arsayı satışa sundu

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre Ağrı, Amasya, Ankara, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat illerinde 1 milyon 114 bin 187,98 metrekare büyüklüğünde 108 arsa satışa sunuldu.

Açık artırmayla satılacak

Muhammen bedeli 734 milyon lira olan arsalar açık artırma yöntemiyle satılacak.

Arsaların nitelikleri şöyle:

"Konut, ticaret, konut altı ticaret, ticari rekreasyon, küçük sanayi, merkezi iş, özel kreş, özel eğitim, özel sağlık, özel ortaokul, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, akaryakıt ve bakım istasyonu, pazar, fuar, ortaokul, park imarlı arsalar."

Müzayede 19 Temmuz'da Ankara ve İstanbul'da yapılacak

Müzayede, 19 Temmuz Perşembe günü, saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayın yapılacak.

Satışa sunulan arsalardan bazıları

İstanbul Başakşehir Kayabaşı mahallesinde özel sağlık, İkitelli'de konut dışı kentsel çalışma, Büyükçekmece'de konut niteliğinde imarlı arsalar satışa sunuldu.

Ankara Çankaya'da konut, Mamak’ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Pursaklar'da konut, Yenimahalle'de küçük sanayi sitesi, konut, Kahramankazan'da konut, ticaret, Sincan'da konut, ticaret niteliğinde imarlı arsalar, Gebze'de akaryakıt, Gölcük'te konut dışı kentsel çalışma niteliğinde imarlı arsalar, İzmir Narlıdere'de konut, ticaret, özel eğitim, cami, park niteliğinde imarlı arsalar satışa çıktı.

Trabzon Ortahisar'da konut niteliğinde imarlı arsalar, Elazığ merkezde konut, ticaret ve özel eğitim niteliğinde imarlı arsalar, Erzincan merkezde konut, Üzümlü'deki ticaret, konut niteliğinde imarlı arsalar da satışa sunulan yerler arasında.

Satışla ilgili detaylı bilgiye, www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Kaynak: AA