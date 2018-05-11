Tokat'taki kayıp çocuklardan üzücü haber

Reşadiye ilçesinde 25 Nisan'da hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na yuvarlanması sonucu kaybolan, aynı zamanda ilçedeki bir mahallenin muhtarı olan Ayhan Cebe'yi arama çalışmaları sırasında, 8 Mayıs Salı günü, hidroelektrik santralinin çalışanı, kırmızı renkli bir ayakkabı ve çorap ile kemik parçası gördü.

Yetkililer tarafından Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilen kemik parçasının, yapılan inceleme sonucunda Bayram Erol'a ait olduğu tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından Tokat Valisi Ömer Toraman, Erol ailesinin evine giderek acı haberi verdi. Haber üzerine büyük üzüntü yaşayan aile üyelerini, yakınları ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Valilikten açıklama

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Reşadiye ilçesinde 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol'un kaybolmasının ardından arama tarama çalışmaları yapıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda 8 Mayıs Salı günü kayıp çocuklara ait olduğu değerlendirilen bulgulara ulaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elde edilen bulgular Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına incelenmek üzere gönderilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde elde edilen bulgular, Bayram Erol ile uygunluk sağlamıştır. Dursun Kağan Taşcı'yı bulmaya yönelik çalışmalar ve adli tahkikata devam edilmektedir."

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol oyun oynarken kaybolmuş, yürütülen arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

Kaynak: AA