Tokat'ta zehir tacirlerine yönelik operasyon

Alınan bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde uyuşturucu madde satan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı. Savcılık 26 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 24 kişiyi gözaltına aldı. İki kişinin ise cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.

Tokat'a getirilen şüphelilerden 11'i hakkında uyuşturucu kullanma gerekçesiyle işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyete getirilen diğer şüpheliler Ş.O, I.C.D, M.A, K.C, G.Y, U.Ö, F.A, O.K, E.K, C.Ö, M.B, Y.C. ve U.Ş ise Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlılar daha sonra Erbaa adliyesine sevk edildi.