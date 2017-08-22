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Tokat'ta yolcu midibüsü sulama kanalına düştü

Otomobille çarpışan yolcu midibüsü sulama kanalına düştü, kazada 5 kişi yaralandı.

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Tokatta yolcu midibüsü sulama kanalına düştü

Tokat'ta bir otomobil ile çarpışan yolcu midibüsünün sulama kanalına düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Delikkapı Camisi yakınlarında, Büşra Uğur (27) yönetimindeki 60 HB 950 plakalı otomobille çarpışan Cenan Kılıç'ın (53) kullandığı 60 H 0101 plakalı yolcu midibüsü, yoldan çıkarak sulama kanalına düştü.

Kazada, sürücüler ile midibüsteki yolcular Ragıp Polat (61), Hale Yavuz (13) ve otomobilde bulunan Nevin Uğur (48) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler: Tokat, trafik Kazası, yolcu midibüsü
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