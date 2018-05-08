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Tokat'ta yanan evdeki aileyi mahalle sakinleri kurtardı

Tokat’ta, iki katlı ahşap evde çıkan yangına uykuda yakalanan aileyi mahalle sakinleri ve simit fırını çalışanları tahliye etti.

08 Mayıs 2018 Salı 07:36





