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Buradasınız : » » Tokat'ta yanan evdeki aileyi mahalle sakinleri kurtardı

Tokat'ta yanan evdeki aileyi mahalle sakinleri kurtardı

Tokat’ta, iki katlı ahşap evde çıkan yangına uykuda yakalanan aileyi mahalle sakinleri ve simit fırını çalışanları tahliye etti.

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Tokat'ta iki katlı ahşap evin arka tarafından başlayan yangın kısa sürede binayı sardı.

Yangına ikinci kattaki evlerinde uykuda yakalanan Cem Olgunay eşi Yasemin Olgunay ve 6 aylık bebeklerini, komşuları ve simit fırını çalışanları binaya uzattıkları merdiven yardımı ile kurtardı.

Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın yandaki binalara sıçramadan yaklaşık 1 saat süren çalışma ile kontrol altına aldı.

Bir kavgadan çıkan husumet sonrasında binanın kundaklanma şüphesi üzerinde duran polis ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan soruşturma sonucu netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: tokat yangın
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