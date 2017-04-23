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Tokat'ta trafik kazası: 3 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

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Tokatta trafik kazası: 3 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde İsmail Doğan idaresindeki 01 BU 040 plakalı otomobil, Erek Caddesi Sanayi Kavşağı'nda, Selim Yıldırım'ın kullandığı 60 KU 315 plakalı otomobille çarpıştı. Doğan yönetimindeki otomobil, daha sonra park halindeki Hüseyin Doğru'ya ait 60 T 0897 plakalı araca vurdu.

Kazada, sürücülerden Yıldırım (30) ile eşi Ayşegül (28) ve çocukları Sami Yusuf Yıldırım (3) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Etiketler: tokar, erbaa, trafik Kazası, tokat'ta trafik kazası
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