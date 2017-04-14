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Tokat'ta trafik kazası: 15 yaralı

İki minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

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Tokatta trafik kazası: 15 yaralı

Halil Ejdar idaresindeki 60 HS 881 plakalı minibüs, Tokat-Niksar karayolu Musapınarı köyü yakınlarında Vedat Uyar'ın kullandığı 60 NJ 981 plakalı Niksar Belediyesinin toplu taşımada kullandığı minibüs ile çarpıştı.

Araç sürücüleri sıkıştıkları yerden AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücüler ile 13 kişi, ambulanslarla Tokat ve Niksar ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır ile Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Etiketler: Tokat, trafik Kazası, 15 yaralı
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