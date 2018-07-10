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Tokat'ta kaybolan küçük Evrim'i arama çalışmalarına ara verildi

Tokat'ta kaybolduğu belirtilen 4 yaşındaki Evrim Ateş'in bulunması için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.

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Tokatta kaybolan küçük Evrimi arama çalışmalarına ara verildi

Evrim Ateş, Tokat Turhal'da hayvanları suya götürmek için evden ayrılan babaannesinin peşinden gitti.

Peşinden geldiğini fark ettiği torununu eve götürüp bırakan babaannesi, bir süre sonra geri döndü. Evde torununu bulamayan babaanne, komşularından yardım istedi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Jandarma ekipleri "dalgıç" isimli köpek ile arama yaptı.

Anne, baba ve akrabalarının ifadeleri alındı

Bu arada, küçük Evrim'in kalça çıkığı hastalığının olduğu ve ailesinin dün akşam cep telefonu ile Evrim'in fotoğrafını çektiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, anne ve baba ile akrabalarının ifadelerini aldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Tokat, Evrim Ateş
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