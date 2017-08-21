Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tokat-Sivas karayolu Artova kavşağında Orhan Sever (78) idaresindeki 60 DN 581 plakalı otomobil ile Anıl Seyhan'ın kullandığı 07 FNN 50 plakalı araç çarpıştı.
Kazada Orhan Sever ile yanında bulunan eşi Muammer Sever otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti.
Seyhan ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşlı çiftin cenazeleri savcının olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.