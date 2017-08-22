Tokat'ta iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İlçeye bağlı Karayaka beldesinde Tekin Sarı (56) yönetimindeki 60 KN 843 plakalı motosiklet, Ahmet K. (21) idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler Erbaa Devlet Hastanesine kaldırdı ancak Tekin Sarı kurtarılamadı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Karayaka beldesinde Tekin Sarı (56) yönetimindeki 60 KN 843 plakalı motosiklet, Ahmet K. (21) idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler Erbaa Devlet Hastanesine kaldırdı ancak Tekin Sarı kurtarılamadı.