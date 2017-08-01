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Tokat'ta FETÖ/PDY soruşturması

Soruşturma kapsamında aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı Raşit Poyraz'ın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

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Tokatta FETÖ/PDY soruşturması

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen eski Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı Raşit Poyraz ile polis memurunun da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ve bir dönem Tokat'ta da görev yapan eski Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkan Yardımcılarından Raşit Poyraz ile meslekten ihraç edilen polis memuru Fatih Yılmaz ve hukuk fakültesi mezunu A.U, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince bulundukları illerde gözaltına alındı.

Tokat'a getirilen zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. AA

Etiketler: Tokat, fetö
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