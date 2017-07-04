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Tokat'ta FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

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Tokatta FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla özel sektörde çalışan 6 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Etiketler: Tokat, FETÖ/PDY, bylock
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