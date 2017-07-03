Tokat'ta FETÖ/PDY operasyonu

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Yolkonak Belediyesi Yazı İşleri Müdürü M.A. ile özel sektörde çalışan M.A.E. ve E.A. gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.