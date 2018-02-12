Tokat'ta FETÖ'nün emniyet oluşumuna yönelik dava

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan tutuklu yargılanan eski şube müdürleri Zeki A, Turgay U, Hüseyin D, Mustafa B, Turgay Ö. ile tutuksuz sanıklar Ş.G, Y.Y, S.D, E.E ve M.A ile avukatları yer aldı.

Eskişehir'de tutuklu bulunan sanık Erhan Ersönmez de cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanıklar, duruşmada haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkemeye heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA