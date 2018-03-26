Tokat'ta FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 16 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, Ankara, Batman, Bingöl, Denizli, Giresun, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Kütahya ve Muş'ta operasyon düzenledi.Operasyonda biri daha önce meslekten ihraç edilmiş 14 astsubay ile bir sivil gözaltına alındı.

15 şüpheli işlemleri için Tokat'a götürüldü.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA