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Buradasınız : » » Tokat'ta define ararken zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Tokat'ta define ararken zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Tokat'ta define aramak için bir höyüğün altındaki tünele giren 4 kişiden 2'si yanlarındaki jeneratörün egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

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Tokatta define ararken zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Tokat'ta 20 ila 30 yaşları arasındaki Zekai Ak, Fatih Danışık, Halis Kaya ve Olcay Kaya define aramak için gece saatlerinde merkeze bağlı Küçükbağlar Köyü yakınlarında Yığma tepe olarak bilinen tümülüs alanına geldi. Önceden kazılmış tünel içerisine yanlarında getirdikleri elektrikli su motorunu çalıştırmak isteyen defineciler, tünele jeneratör indirdi.

Yaklaşık 30 metre derinliğindeki tüneldeki su birikintisini boşaltmaya başladıkları sırada jeneratörün egzozundan çıkan gazdan etkilenen 4 kişiden Zekai Ak tünelden çıkarak durumu sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Zekai Ak'ın 3 arkadaşı ise tünelin içinde kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri tünel içerisine girerek 3 kişiden baygın haldeki Fatih Danışık'ı çıkardı. Fatih Danışık ve Zekai Ak ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tünel içerisinde bulunan Halis Kaya ve Olcay Kaya kardeşlerin ise hayatını kaybettikleri tespit edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından iki kardeşin cesetleri tünelden çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halis Kaya ve Olcay Kaya kardeşlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA, İHA

Etiketler: zehirlenme, Tokat, define, AFAD
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