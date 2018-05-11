Tokat’ta 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan üzücü haber

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Reşadiye ilçesinde 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol'un kaybolmasının ardından arama tarama çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda 8 Mayıs Salı günü kayıp çocuklara ait olduğu değerlendirilen bulgulara ulaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elde edilen bulgular Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına incelenmek üzere gönderilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde elde edilen bulgular, Bayram Erol ile uygunluk sağlamıştır. Dursun Kağan Taşcı'yı bulmaya yönelik çalışmalar ve adli tahkikata devam edilmektedir."

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol oyun oynarken kaybolmuş, yürütülen arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

Kaynak: AA