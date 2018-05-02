Tokat'ta 114 sikke, 61 parça tarihi eser ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu ilçeye bağlı Karayaka beldesi Karakışla mezrasındaki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, bir ruhsatsız tüfek, bir ruhsatsız tabanca, bir yönlendirici dedektör, 3 sikke, 2 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Erbaa ilçe merkezindeki bir iş yerinde yapılan aramada ise 114 sikke ve 41 parça tarihi eser niteliği taşıyan obje bulundu.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen tarihi eserler, Tokat Müzesi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA