Tokat ve Amasya'da oy kullanmada usulsüzlük iddiasıyla ilgili açıklama

Tokat Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada "Merkez Fevzi Çakmak İlkokulunda mühürlü oy pusulaları tespit edilmiş" şeklinde paylaşımda bulunulduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Yapılan incelemelerde bahse konu paylaşımın gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, gerçeğe aykırı paylaşımda bulunan kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı vurgulandı.

Açıklamada, il genelinde oy verme işlemlerinin yetkili kurullar nezaretinde usulüne uygun sürdüğü ifade edildi.

Amasya

Amasya Emniyet Müdürlüğ'ünden yapılan açıklamada ise ilin adı da kullanılarak sosyal paylaşım sitelerinde "önceden basılmış oy pusulalarının tespit edildiği, konu ile alakalı adli mercilerce soruşturma başlatıldığı" şeklinde asılsız paylaşımlarda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi, il genelinde oy verme işlemlerinin sıkıntı yaşanmadan devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA