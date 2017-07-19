  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Tokat merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 30 gözaltı

Tokat merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında 3'ü teğmen, 19 astsubayın bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

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Tokat merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 30 gözaltı

Tokat merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında 3'ü teğmen, 19 astsubayın bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Tokat, Ankara, İzmir, Bitlis, Konya, Tekirdağ, Diyarbakır, Kırıkkale, Bursa, Van, Şırnak, Batman, Elazığ, Isparta ve Muş illerinde, aralarında görevde olan 3 teğmen, 19 astsubayın da bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan 30 şüpheli, Tokat'a getirilmeye başlandı.

Etiketler: Tokat, fetö
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