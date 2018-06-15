  • 16 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.731
    EURO 5.494
  • BIST 94540.84
    ALTIN 194.57
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tokat Erbaa'da sağanak yağış hayatı felç etti

Tokat Erbaa'da sağanak yağış hayatı felç etti

Tokat Erbaa'da etkili olan şiddetli sağanak yağış ağaçları devirdi, bir sitenin istinat duvarını yıktı, su baskınlarına sebep oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Tokat Erbaa ilçe merkezinde saat 19.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 1 saat etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar, Cumhuriyet Meydanı'nda bazı ağaçların devrilmesine sebep oldu.

Yeşilyurt Mahallesi Fatih Caddesi’nde ise bir sitenin istinat duvarı park halindeki 4 otomobilin üzerine devrildi. Yaralananın olmadığı olayda aynı caddedeki bodrum katlarda bulunan birçok evi de su bastı. Yağış, D-100 Karayolu'nda da trafiğin aksamasına sebep oldu.

Yağmur sebebiyle Erbaa Devlet Hastanesi'nin acil servisini de su bastı. Bazı bölgelerde ise tellerin kopması nedeniyle elektrik kesintisi meydana geldi.

Belediye ekipleri yıkılan ağaçların kaldırılması ve evlerden su tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER