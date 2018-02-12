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Buradasınız : » » TMSF'den "zaman aşımı" uyarısı

TMSF'den "zaman aşımı" uyarısı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibi olanlarla ilgili zaman aşımı uyarısında bulundu.

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TMSFden &quot;zaman aşımı&quot; uyarısı

TMSF, "Zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar"a ilişkin duyuru yayımladı.

Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabi olacak.

Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi şubat ayı başından itibaren bankaların kendi internet sitelerinde ve konsolide edilmiş olarak da TMSF ile kuruluş birliklerinin internet sitelerinde (Türkiye Bankalar Birliği http://www.tbb.org.tr/tr ,Türkiye Katılım Bankaları Birliği http://www.tkbb.org.tr) mayıs ayının sonuna kadar yayınlanacak.

Bu kapsamda, 2007 yılından itibaren hareket görmeyen hesaplara ait listeler "http://www.tmsf.org.tr" ana sayfasında bulunan "Zamanaşımı Sorgusu" bölümünden, Kuruluş Birlikleri ve bankaların internet sitelerinden mayıs ayı sonuna kadar sorgulanabilecek.

Listede ismi bulunan hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili işlem yapmak için haziran ayının 15'ine kadar ilgili banka şubeleri veya genel müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar işlem yapılmayan hesaplar zaman aşımına uğraması nedeniyle Fona gelir kaydedilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: zaman aşımı, TMSF, Banka
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