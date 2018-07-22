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Tiyatro oyuncusu Can Gürzap trafik kazası geçirdi

Sakarya Sapanca'da karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarptığı Can Gürzap ile sürücü yaralandı.

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Tiyatro oyuncusu Can Gürzap trafik kazası geçirdi

Tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu 21 yaşındaki F.H'nin kullandığı plakasız motosiklet çarptı.

Yaralanan Gürzap, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gürzap, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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