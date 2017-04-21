TIR'la kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'te TIR'la kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Karabük'e giden Serhat Çalımlı (38) yönetimindeki demir madeni yüklü TIR ile Fethi Tabak'ın (65) kullandığı kamyonet, Kemal Oyman mevkisindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu kasası kopan kamyonet, tırın önünde yaklaşık 50 metre sürüklenerek refüje çıktı.

Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan Hikmet Kavak (53) ve Dursun Eroğlu (50) yaralandı.

Araçların içinde sıkışan yaralılar, olay yerine çağrılan AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkartılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Fethi Tabak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonette bulunanların inşaat işçisi oldukları ve bir inşaata beton dökmeye gittikleri öğrenildi. AA