  • 21 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.646
    EURO 3.904
  • BIST 92429.2
    ALTIN 150.134
Buradasınız : » » TIR'la kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

TIR'la kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'te TIR'la kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TIRla kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'te TIR'la kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Karabük'e giden Serhat Çalımlı (38) yönetimindeki demir madeni yüklü TIR ile Fethi Tabak'ın (65) kullandığı kamyonet, Kemal Oyman mevkisindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu kasası kopan kamyonet, tırın önünde yaklaşık 50 metre sürüklenerek refüje çıktı.

Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan Hikmet Kavak (53) ve Dursun Eroğlu (50) yaralandı.

Araçların içinde sıkışan yaralılar, olay yerine çağrılan AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkartılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Fethi Tabak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonette bulunanların inşaat işçisi oldukları ve bir inşaata beton dökmeye gittikleri öğrenildi. AA

Etiketler: Karabük, tır, kamyonet
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER