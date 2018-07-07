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Tırla çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Kütahya'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

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Tırla çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Adem Çiğil idaresindeki 42 RP 777 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir karayolunda Otogar Kavşağı'nda Lokman Ölmez'in kullandığı 43 ST 056 plakalı tırla çarpıştıktan sonra devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüsteki yolculardan Seval Özge Arifoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan otobüs sürücüsü Adem Çiğil ile 3'ü çocuk 12 yolcu, ambulanslarla Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tırın şoförü gözaltında

Tır sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çanakkale-Konya seferini yapan otobüsten Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu indirildiği, daha sonra bu araç kavşağa girdiğinde kent merkezinden gelen tırla çarpışması sonucu kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kütahya, yolcu otobüsü, tır
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