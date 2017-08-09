  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Tırın dorsesindeki kamyon üst geçide çarparak düştü

Konya'da tırın dorsesine yüklenen hafriyat kamyonu üst geçide çarparak yola düştü.

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Tırın dorsesindeki kamyon üst geçide çarparak düştü

Konya'da tırın dorsesine yüklenen hafriyat kamyonu üst geçide çarparak yola düştü.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Hışır yönetimindeki 42 S 8686 plakalı tır, Kadınhanı ilçesinde arızalanan hafriyat kamyonunu Konya kent merkezine getirmek için yola çıktı.

Tır, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'ndeki Üniversite Köprülü Kavşağına geldiğinde dorsesinde yüklü kamyon, üst geçide çarparak yola düştü.

Sürücü Hışır'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, köprülü kavşağı trafiğe kapattı.

Polisin incelemelerinin ardından kamyon, olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açılabildi. 

Etiketler: Konya, tır, dorse, hafriyat kamyonu
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