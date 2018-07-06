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Tırdan fırlayan lastik karşı yönden gelen minibüsün içine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tırdan kopan tekerleğin karşı yönde seyreden minibüsün içine girmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Tırdan fırlayan lastik karşı yönden gelen minibüsün içine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden Nazmi Yılmaz idaresindeki tırın sağ arka lastiği koparak, karşı şeritte ilerleyen Ahmet Dönmez yönetimindeki minibüsün ön camından içeri girdi.

Kazada, minibüsün sürücüsüyle yanında bulunan Ali Türkmen, Süleyman Özce, Ali Kaya ve Ümit Aydoğan yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü Dönmez, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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