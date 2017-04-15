TIR'dan düşen iş makinesi kamyona çarptı

Samsun'da TIR'ın üzerinden kayarak yola düşen iş makinesinin çarptığı kamyon sürücüsü yaralandı.
Emrullah Kosif idaresindeki TIR'ın taşıdığı iş makinesi, Belediyeevleri Mahallesi Harika Sokağı'nda rampa çıkarken kayarak yola düştü.
Yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra Samsun-Ordu karayolunda refüjü aşan iş makinesi, Murat Mırık'ın kullandığı kamyona çarparak durabildi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, iş makinesinin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. AA