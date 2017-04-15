  • 15 NISAN 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.739
    EURO 3.971
  • BIST 90063.69
    ALTIN 154.607
Buradasınız : » » TIR'dan düşen iş makinesi kamyona çarptı

TIR'dan düşen iş makinesi kamyona çarptı

Samsun'da TIR'ın üzerinde bulunan ve rampada kayarak yola düşen iş makinesi, 100 metre ilerleyerek refüjü aştıktan sonra bir kamyona çarparak durabildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TIRdan düşen iş makinesi kamyona çarptı

Samsun'da TIR'ın üzerinden kayarak yola düşen iş makinesinin çarptığı kamyon sürücüsü yaralandı.

Emrullah Kosif idaresindeki TIR'ın taşıdığı iş makinesi, Belediyeevleri Mahallesi Harika Sokağı'nda rampa çıkarken kayarak yola düştü.

Yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra Samsun-Ordu karayolunda refüjü aşan iş makinesi, Murat Mırık'ın kullandığı kamyona çarparak durabildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, iş makinesinin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. AA

Etiketler: Samsun, tır, kaza, iş makinesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER