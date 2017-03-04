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TIR'da 129 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir TIR'da 129 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.

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TIRda 129 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir TIR'da 129 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İran'dan gelerek Hollanda'ya gitmek üzere Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkeye giren bir TIR durduruldu.

X-ray cihazından geçirilmesinden sonra durumundan şüphelenilen tırın dorsesinde "Madox" ve "Lacko" isimli narkotik köpeklerle arama yapıldı.

Köpeklerin tepki vermesi sonucu tırın dorsesindeki detaylı incelemede 25 demir profil içerisinde zulalanmış 129 kilo 160 gram eroin bulundu. AA

Etiketler: ağrı, uyuşturucu
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