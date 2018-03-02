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TIR seyir halindeyken alev alev yandı

Antalya'da, Düden Kavşağı'ndaki üst geçidin ayağına çarpan TIR alev aldı.

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TIR seyir halindeyken alev alev yandı

Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda seyir halindeki Erdoğan Çakmak'ın kullandığı 06 DN 0203 plaklı TIR, Düden Kavşağı'ndaki üst geçidin ayağına çarptı.

Alev alan TIRı, çevredeki esnaf yangın söndürme tüpleriyle söndürmeye çalıştı.

Araçtan vatandaşlar tarafından çıkartılan sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çakmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında TIR, kullanılmaz hale geldi.

TIRın çekilmesinin ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: antalya, tır, yangın
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