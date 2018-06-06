  • 06 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.604
    EURO 5.416
  • BIST 95932.22
    ALTIN 192.129
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tır, metrelerce yükseklikten dereye düştü

Tır, metrelerce yükseklikten dereye düştü

Bolu'da yoldan çıkan tır viyadükten dereye düştü. Sürücü kazadan yaralı kurtuldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tır, metrelerce yükseklikten dereye düştü

Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden İkram Karadağ idaresindeki 41 TJ 800 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yukarısoku mevkisinde yoldan çıkarak viyadükten dereye düştü.

Olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tır içinde sıkışan sürücü, Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Vücudunda kırıklar oluşan ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: viyadük, tır, Bolu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER