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Tır kuyruklarının uzunluğu 34 kilometreye ulaştı

Kuyrukların uzunluğu Kapıkule'de 24, Hamzabeyli'de ise 10 kilometreye ulaştı.

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Tır kuyruklarının uzunluğu 34 kilometreye ulaştı
Bulgaristan'ın olumsuz hava koşulları nedeniyle ortalamanın altında tır kabul etmesi, Kapıkule'de 24, Hamzabeyli'de ise 10 kilometrelik tır kuyruğu oluşmasına neden oldu.
 
Bulgaristan tarafının ülkede etkili olan kar yağışını gerekçe göstererek trafikte aksamaya neden olmamak için tır alımını birkaç gündür yavaş yürütmesi, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluğu artırdı.
 
Tır kuyruklarının uzunluğu Kapıkule'de 24, Hamzabeyli'de ise 10 kilometreye ulaştı.
 
Öte yandan, Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü ekipleri, kuyrukta bekleyen şoförlere çeşitli ikramlarda bulundu.
 
Tır şoförü Ufuk Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 16.00'dan bu yana beklediklerini söyledi.
 
Tır şoförlerinin kuyrukta sıkıntılar çektiğini belirten Kara, "Bulgaristan sınır kapısındaki sahanın kar dolmasından dolayı yavaş çalıştığını söylüyorlar. Başka bir firmaya geçtiği için mazot yetiştiremiyorlar. Yetkililerin bizimle ilgilenmesini istiyoruz. Sağ olsunlar Kızılay geldi, şoför arkadaşlara yiyecek veriyor. Hava şartları da kötü, kuyruğun bir an önce erimesini bekliyoruz." diye konuştu.
 
Tır şoförü Mustafa Ünlü de sınır kapılarında sürekli kuyruk olduğunu, beklemekten usandıklarını dile getirdi.
 
Mazot sıkıntısı ve Bulgaristan'ın yavaş çalışması nedeniyle kuyrukta beklediklerini öndeki arkadaşlarından telefonla öğrendiklerini anlatan Ünlü, "Kızılay bize şu anda yardım etti, ancak bu konu hemen çözülmez. En büyük sıkıntımız kuyrukta beklerken yeme, içme ve tuvalet. Kuyrukların bir an önce bitmesini istiyoruz." dedi.
 
 
Etiketler: TIR kuyruğu, Kapıkule, Bulgaristan
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