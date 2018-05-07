  • 07 MAYIS 2018, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Tır kuyruğu çilesi bitiyor

Tır kuyruğu çilesi bitiyor

Bulgaristan'a açılan sınır kapılarındaki tır kuyruklarının, Türk ve Bulgar taraflarının ortak projeleriyle sona ermesi bekleniyor.

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Tır kuyruğu çilesi bitiyor

Yoğunluk nedeniyle çoğu zaman Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyrukları oluşuyor.

Kuyruklar artık Bulgaristan ile Türkiye'nin ortak sorunu haline geldi. Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı ise yoğun dönemlerde yetersiz kalıyor.

Hem Türkiye hem Bulgaristan çaba sarf ediyor

Edirne Valisi Günay Özdemir, sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğü söyledi.

"İki ülke arasındaki ilişkiler şu anda gerçekten çok iyi durumda. Bu konuda hem Türkiye hem Bulgaristan ciddi çaba sarf ediyor. Ancak yapılan çalışmalara rağmen tır kuyruklarını tam olarak çözemedik. Kapıkule Sınır Kapısı, dünyanın en büyük kara sınır kapılarından. Avrupa'ya açılan en önemli kapımız ve ihracatın önemli bir ayağı. Kapıkule karşısında Bulgaristan'a ait Kapitan Andreevo Sınır Kapısı, Kapıkule'ye göre biraz küçük."

Ortaklaşa projelerle problem çözülecek

Özdemir, kapının Bulgar ve Türk hükümetlerinin girişimiyle biraz büyütülmesi gerektiğinden bahsetti.

"Bununla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bulgaristan Maliye bakanıyla bir toplantı yaptı. Ortaklaşa yapılacak projelerle bu problemin çözülmesi konusunda bir görüşe varıldı. Tır kuyruğu sorununun kalıcı olarak çözülmesi için gerekli ne varsa yapmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: tır kuyrukları, Bulgaristan
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