TIR ile midibüs çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı

Rize'nin Derepazarı ilçesinde TIR ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Derepazarı ilçe merkezi bölümünde, Metehan Gülcehan yönetimindeki TIR ile yolcu almak için duran Uğur Çolak'ın kullandığı yolcu midibüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen midibüs, devrildi.

Kazada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybederken bazı yolcular midibüste sıkıştı. Olay yerine gelen Rize Belediyesi itfaiye ekipleri aracı keserek yaralıları bulunduğu yerden çıkarttı.

Kazada sürücüler Çolak ve Gülcehan ile kimliği henüz belirlenemeyen 18 kişi yaralandı.

Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapanan yol, olay yeri incelemesi sonrası itfaiye ekiplerince temizlendi. TIR ve midibüsün kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.