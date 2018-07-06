Tır dorsesinin tavanında 181 kilogram esrar ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Yunan uyruklu Dimitris Nalmpantis'in kullandığı tır, şüphe üzerine x-ray taramasından geçirildi.
181 kilo 186 gram esrar ele geçirildi
Tırın üst tarafında farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine, araç arama hangarına çekildi.
Narkotik dedektör köpeği "Ella"nın da katıldığı detaylı aramada, tırın üst tarafına tahta çıtalarla yapılan gizli bölümde, 177 paket içerisinde 181 kilo 186 gram esrar ele geçirildi.
Yunan uyruklu tır sürücüsü tutuklandı
Gözaltına alınan Dimitris Nalmpantis ve yanındaki Valcho Georgiev Karev, emniyetteki ifadelerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.
Şüphelilerden Karev, savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı, sürücü Nalmpantis çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA, DHA