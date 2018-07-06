  • 06 TEMMUZ 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.574
    EURO 5.374
  • BIST 98733.89
    ALTIN 184.565
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tır dorsesinin tavanında 181 kilogram esrar ele geçirildi

Tır dorsesinin tavanında 181 kilogram esrar ele geçirildi

Edirne, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Bulgaristan plakalı tırın dorsesinin tavanına gizlenmiş 181 kilo 186 gram esrar ele geçirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tır dorsesinin tavanında 181 kilogram esrar ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Yunan uyruklu Dimitris Nalmpantis'in kullandığı tır, şüphe üzerine x-ray taramasından geçirildi.

181 kilo 186 gram esrar ele geçirildi

Tırın üst tarafında farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine, araç arama hangarına çekildi. 

Narkotik dedektör köpeği "Ella"nın da katıldığı detaylı aramada, tırın üst tarafına tahta çıtalarla yapılan gizli bölümde, 177 paket içerisinde 181 kilo 186 gram esrar ele geçirildi.

Yunan uyruklu tır sürücüsü tutuklandı

Gözaltına alınan Dimitris Nalmpantis ve yanındaki Valcho Georgiev Karev, emniyetteki ifadelerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerden Karev, savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı, sürücü Nalmpantis çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.  

Kaynak: AA, DHA

Etiketler: uyuşturucu, tır, esrar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER