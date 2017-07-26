Tır dorsesinden 1 milyon 335 bin adet uyuşturucu hap çıktı

Hatay'da bir tırın dorsesinde su dinamosu ve tabldot kalıplarına zulalanmış 1 milyon 335 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik geniş çaplı operasyon başlatan Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine bir tırı takibe aldı.

Çok sayıda ekip tarafından takip edilen tır, merkez Antakya ilçesinde durduruldu.

Aramalara katılan narkotik dedektör köpeği "Rambo"nun tırın dorsesinde bulunan su dinamosu ve tabldot kalıplarına tepki vermesi üzerine, ekipler su dinamosunu tornavidayla, tabldot kalıplarını da kırarak açtı.

Ekipler yaptıkları aramada ağırlığı 222,5 kilogram olan toplam 1 milyon 335 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, zanlıların uyuşturucu hapları, Konya ve Gaziantep illerinden temin edip Hatay üzerinden yurtdışına göndermeyi amaçladığı öğrenildi.