  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.565
    EURO 4.146
  • BIST 107452.5
    ALTIN 142.706
Buradasınız : » » Tır dorsesinden 1 milyon 335 bin adet uyuşturucu hap çıktı

Tır dorsesinden 1 milyon 335 bin adet uyuşturucu hap çıktı

Hatay'da bir tırın dorsesinde su dinamosu ve tabldot kalıplarına zulalanmış 1 milyon 335 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tır dorsesinden 1 milyon 335 bin adet uyuşturucu hap çıktı

Hatay'da bir tırın dorsesinde su dinamosu ve tabldot kalıplarına zulalanmış 1 milyon 335 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik geniş çaplı operasyon başlatan Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine bir tırı takibe aldı.

Çok sayıda ekip tarafından takip edilen tır, merkez Antakya ilçesinde durduruldu.

Aramalara katılan narkotik dedektör köpeği "Rambo"nun tırın dorsesinde bulunan su dinamosu ve tabldot kalıplarına tepki vermesi üzerine, ekipler su dinamosunu tornavidayla, tabldot kalıplarını da kırarak açtı.

Ekipler yaptıkları aramada ağırlığı 222,5 kilogram olan toplam 1 milyon 335 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, zanlıların uyuşturucu hapları, Konya ve Gaziantep illerinden temin edip Hatay üzerinden yurtdışına göndermeyi amaçladığı öğrenildi. 

Etiketler: Uyuşturucu hap, uyuşturucu, hatay
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER