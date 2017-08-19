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Buradasınız : » » Tır dorsesindeki 129 kaçak yakalandı

Tır dorsesindeki 129 kaçak yakalandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 129 yabancı uyruklu kaçak tır dorsesinde yakalandı.

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Tır dorsesindeki 129 kaçak yakalandı

Sarıkamış Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kars-Erzurum Karayolu Karakurt mevkisinde yaptıkları uygulamada, durumundan şüphelendikleri N.A. yönetimdeki 16 HD 739 plakalı tırı durdurdu.

Tırın branda ile kapalı dorsesinde yapılan aramada, Afganistan uyruklu 82 erkek, 24 kadın ve 23 çocuk yakalandı.

Araç sürücüsü N.A. gözaltına alındı.

Yakalanan 129 kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan, yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Etiketler: yabancı uyruklu kaçak, tır dorsesinde kaçak
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