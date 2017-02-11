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TIR dorsesinde 153,5 kilogram eroin bulundu

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 153,5 kilogram eroin ele geçirildi.

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TIR dorsesinde 153,5 kilogram eroin bulundu

Gürbulak'ta 153,5 kilogram eroin ele geçirildi

ANKARA (AA) - Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 153,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran’dan Gürbulak Sınır Kapısı’na gelen ve halen gümrüklü sahada bulunan bir tır dorsesinde gizlenmiş yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar aldı.

Aracın dorsesi açıldığında narkotik dedektör köpeği Maddox’un tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Aramada, mukavva altına gizlenmiş 153,5 kilogram eroin bulundu.

Etiketler: tır dorsesi, eroin, gümrük muhafaza, gürbulak sınır kapısı
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