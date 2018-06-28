TİM Başkanı Büyükekşi: Gözüm arkada kalmayacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 10 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini bırakmasına günler kala son bir kez TİM Başkanı sıfatıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.



30 Haziran 2018’de yapılacak TİM Olağan Genel Kurulu’nun ardından, yeni seçilen başkana görevini devredecek olan Mehmet Büyükekşi, gazetecilere 10 yıllık sürecin genel bir değerlendirmesini yaptı, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"Gözüm arkada kalmayacak"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlık seçiminine değinen Büyükekşi adaylığını açıklayan 3 ismin de çok kıymetli olduğunun altını çizdi.

"TİM için gözüm arkada kalmayacak. Önemli olan kişiler değil ihracatın ve ihracatçının kazanmasıdır."

"TİM Başkanlığı'nı zor zamanlarda yürüttüm"

TİM'de 2 dönem kuralını kendilerinin getirdiklerini hatırlatan Büyükekşi, "Bu konuda Cumhurbaşkanlığı makamını örnek aldık bu kurala uyulması için çok çabaladı" dedi.



Kendi dönemini değerlendirirken, Lahmen Brothers krizinden sonra başkanlık koltuğuna oturduğunun altını çizen Mehmet Büyükekşi zor zamanlarda başkanlığı yürüttüğünü belirtti. Büyükekşi, 10 yılda ihracatçı sayısını 50 binden 71 bine, ihracatı da 132 milyar dolardan 157 milyar dolara çıkardıklarını söyledi.



Güncel ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Büyükekşi FED’in faizleri arttırarak bilanço küçültmeye gitmesi sebebiyle gelişmekte olan ülkelere sıcak para girişinde azalma olacağını vurguladı.

"Cari açığın azaltılması konusunda bundan sonraki dönemde de ihracat ve turizm gelirleri Türkiye ekonomisi için daha önemli hale gelecek."





"Faydalı olabileceksek kabul ederim"

Büyükekşi, "Yeni hükümet yapılanmasında size teklif geldi mi?" sorusuna, teklifin gelmediğini, böyle bir beklentisinin de olmadığını söyledi.

"Ben TİM başkanlığını bir iş olarak görmedim ben buraya sürekli ne verebilirim şeklinde baktım. Bu zamana kadar Türkiye’ye katkı verebilmek için işimizi gücümüzü bırakarak ailemizden ödün vererek bu işin peşinden koştuk. Şu an emekli olmayı düşünmüyorum kendi şirketlerimiz var kendi işimin başına dönmeyi düşünüyorum. Eximbank ve İSO Meclis üyesi görevlerim de devam ediyor. Ankara’dan herhangi bir teklif gelmedi. Bizim de bir beklentimiz yok."

Mehmet Büyükekşi, teklif gelmesi durumunda "Faydalı olabileceksek kabul ederim" yorumunu yaptı.

"Ben kendi yapım gereği yaptığım işlerde hiçbir zaman tribüne oynamadım, öyle bir başkan profili hiç bir zaman olmak istemedim, olmam da... Maksadımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek olmamıştır. Onun için böyle birşey olursa, şartlara göre katkı sağlayabileceksek, topluma faydalı olabileceksek kabul ederim, fayda sağlayacaksak kabul ederiz."

"Yeni hükümet sistemi ekonomiye hız katacak"

Büyükekşi, başkanlık sistemine geçilen Türkiye’de neden TİM Başkanı olmak istediğini anlattı.

"Bizim zamanımızda ekonomiden sorumlu bir kaç bakan olduğu için işler çok yavaş ilerliyordu. Koordinasyon zayıf kalıyordu. Ama yeni dönemde bakan birleşmeleriyle birlikte ekonomi yönetimi hızlanacak. Bu yeni sistemin çok faydalı ve verimli olacağını düşünüyorum."

Büyükekşi, TİM Başkanlığı süresince gerçekleştirdikleri projeleri ve yaşadıkları tecrübeleri TİM YÖNETİM PUSULASI adı altında kitaplaştırarak kendilerinden sonra gelecek yönetime de ışık tutmasını hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: TRT Haber