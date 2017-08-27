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TİKA'nın gönüllüleri, Libya'da sığınmacı kampını ziyaret etti

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen program kapsamında Libya'ya giden gönüllü elçiler, Taverga Mülteci Kampı'nı ziyaret etti.

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TİKAnın gönüllüleri, Libyada sığınmacı kampını ziyaret etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğiyle düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Libya'ya giden gönüllü elçiler, Taverga Mülteci Kampı'nı ziyaret etti.

Gönüllüler, 200 üniversite öğrencisinin 18 Afrika ve Ortadoğu ülkesini ziyaret etmesini öngören program kapsamında ziyaret ettikleri Libya'daki mülteci kampında, TİKA'nın yürüttüğü bazı kalkınma projelerine katıldılar.

TİKA Libya Koordinatörü Fatih Karaca, yaptığı açıklamada, "Öğrenciler burada TİKA gözetiminde yürütülen birçok insani çalışma ve aktiviteye katılacak." dedi.

Gönüllülerin sığınmacı kampındaki su pompaları ve tuvaletlerin bakım ve onarım çalışmalarını yapacağı bilgisini veren Karaca, öğrencilerin başkentin Gut eş-Şeal Mahallesi'nde bir anaokulunun da tadilat çalışmalarına katılacağını söyledi.

Gönüllü elçiler, Taverga'da sığınmacı ailelerin yaşadığı mahallelerde aileleri ziyaret ederek, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

"2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı"

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program boyunca küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 ülkeye gönderiliyor.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılan öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım çalışmalarında da bulunuyor.

Etiketler: TİKA, AA, TRT, THY, mülteci kampı, Libya
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