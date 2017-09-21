TİKA'dan Tacikistan Dışişleri Bakanlığına donanım desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tacikistan Dışişleri Bakanlığına donanım desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Başkanlık, Tacikistan'da faaliyet gösteren yabancı misyonlar ve uluslararası kuruluşların pek çok alanda hizmet aldığı "Tacikdipservis" kurumunun hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında yeni oluşturulan birimin teknik ekipmanlarının tamamını karşıladı.

30 kişilik bir ekibin görev yaptığı birim, araç kiralama, uçak bileti satışı, çeviri hizmeti, restoranlarda geçerli indirim kartı, ev ve iş yeri kiralama ve 24 saat hizmet veren çağrı merkezi hizmeti sunuyor.

Tacikistan Devlet Diplomatik Hizmetler Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren "Tacikdipservis"in açılış törenine, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal, Tacikdipservis Genel Müdürü Hakimov Mansur Dustmurodovich, TİKA Koordinatörü Tarık Mete ve bakanlık çalışanları katıldı.

Büyükelçi Köksal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye olarak her alanda Tacikistan’ın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Tacikdipservis Genel Müdürü Dustmurodovich ise TİKA’ya katkılarından dolayı minnettar olduklarını ve önümüzdeki dönemde TİKA vasıtasıyla Türkiye’nin turizm alanındaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade etti.